Цены на газ в ЕС выросли на 70% с начала операции против Ирана

Дополнительные расходы стран Евросоюза на энергоресурсы достигли €14 млрд

Цены на газ в Евросоюзе выросли на 70%, а на нефть — на 60% с начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС, пишет ТАСС.

По его словам, дополнительные расходы стран Евросоюза на закупку энергоресурсов составили €14 млрд. Йоргенсен отметил, что кризис не будет краткосрочным.

Он подчеркнул, что цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если мирное соглашение с Ираном будет заключено в ближайшее время. По его словам, это связано с разрушением инфраструктуры в регионе.

В связи с этим еврокомиссар призвал страны ЕС принять скоординированные меры и ускорить переход к зеленой энергетике в рамках долгосрочной стратегии Еврокомиссии, предусматривающей отказ от ископаемого топлива и развитие альтернативных источников энергии.

Ариана Ранцева