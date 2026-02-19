С казанского аэропорта требуют 80 млн за ДТП с участием пассажирского самолета

118 пассажирам лайнера пришлось лететь в Турцию другим бортом после 8 часов ожидания. Страховщики требуют возместить ущерб, а в аэропорту претензии не принимают

Фото: Рената Валеева

Страховая компания «СОГАЗ» подала иск к Международному аэропорту «Казань», потребовав 44,5 млн рублей ущерба, а затем увеличив сумму почти вдвое. Московские страховщики винят татарстанскую воздушную гавань в причинении ущерба «Аэрофлоту». Ранее самолет авиакомпании был поврежден при столкновении с буксиром-толкачом, а пассажирам рейса Казань — Анталья пришлось дожидаться резервного лайнера. Подробности — в материале «Реального времени».

Кто ответит за ДТП с самолетом «Аэрофлота» в Казани?

Аэропорту «Казань» отказали в привлечении второго соответчика в деле по иску «СОГАЗа» — спор разгорелся из-за ущерба от повреждения самолета «Аэрофлота» при столкновении с буксиром. Московские страховщики выплатили страховку авиакомпании и теперь требуют от воздушной гавани 80 млн рублей, как от виновника ДТП. Вторым соистцом по делу выступает компания «Альфастрахование» с той же суммой требований.

Казанский аэропорт заявил, что его ответственность тоже застрахована — в «Ак Барс Страховании», он попытался привлечь компанию к ответу. Татарстанский страховщик в свою очередь заявил, что перестраховал риски выплат по страховым случаям в двух других компаниях «Ингосстрах» и «РНПК». В марте суд рассмотрит вопрос об их привлечении к делу.

Подробности страхового события стали известны не сразу — на предварительных судебных заседаниях их не озвучивали, а стороны воздерживались от комментариев. Но, изучив историю взаимоотношений сторон, «Реальное время» выяснило: предметом спора могла стать история столкновения в аэропорту Казани самолета «Аэрофлота» с буксиром-толкачом летом 2024 года. У лайнера тогда повредился фюзеляж, и 118 пассажирам рейса в Анталью пришлось пересесть на резервный борт.

— Воздушное судно компании в 2024 году в процессе буксировки в аэропорту Казани получило повреждение обшивки фюзеляжа, после чего «Аэрофлот» получил страховое возмещение от «СОГАЗа» и «Альфастрахования». Страховые организации обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковыми заявлениями к Международному аэропорту «Казань» с требованиями о взыскании убытков в размере выплаченного страхового возмещения. В рамках рассмотрения дела по иску страховых компаний к аэропорту Казани «Аэрофлот» привлечен в качестве третьего лица, — подтвердили «Реальному времени» информацию в пресс-службе «Аэрофлота».

— Ответственность АО «Международный аэропорт «Казань» перед третьими лицами застрахована. Дальнейшими действиями по урегулированию данного вопроса занимается страховая компания. На данный момент мы не получали от страховой компании ответа по данному вопросу. Страховое событие — повреждение воздушного судна 05.07.2024, — сообщили нашему изданию в пресс-службе Международного аэропорта «Казань».

В тот день во время подготовки к взлету самолет «Аэрофлота» в Казани буксировал толкач, но машина остановилась, а лайнер продолжил движение и нижней частью наехал на буксир. В результате оба транспортных средства получили повреждения. Делом занималась Транспортная прокуратура РТ. В ведомстве не стали комментировать последствия инцидента.

Изначально сумма требований «СОГАЗа» составляла 44,5 млн рублей, затем выросла почти вдвое — до 78,7 млн. На судебном заседании в понедельник очно и онлайн участвовали все стороны и третьи лица, кроме «Альфастрахования».

— Не желают ли стороны заключить мировое соглашение, — поинтересовалась судья Назарова.



— С радостью, — отвечал представитель «СОГАЗа» Павел Аксенов.

На слушании он возражал против привлечения соответчика, как и сам татарстанский страховщик, с которым воздушная гавань заключила договор страхования ответственности. Представитель «Ак Барс Страхования» Мурат Султанов просил суд отказать аэропорту и привлечь третьими лицами к делу «Ингосстрах» и «РНПК». Оказалось, что «АБС» заключил с ними договоры перестрахования рисков по выплатам страховых событий.

Аэропорт: считаем, что урегулирование — в компетенции страховщика

Представитель аэропорта Олег Аббасов заявил, что не получил от истца уточнения исковых требований. Суду он представил договор страхования с «Ак Барс Страхованием», заявление о наступлении страхового события и другие документы.

Представитель аэропорта представил договор страхования с «Ак Барс Страхованием». Василя Ширшова / realnoevremya.ru

— По условиям договора страхования выплата производится выгодоприобретателем, непосредственно страховщиком. Поэтому считаем, что все урегулирование сейчас в компетенции страховщика, — заявил он и ответил на вопрос судьи, что страхование ответственности аэропорта не было обязательным.

«СОГАЗ» возражал против привлечения соответчика, указывая на то, что это право, а не обязанность потерпевшего предъявить требования к страховщику: «В данном случае мы выбираем способ защиты права предъявлением требований непосредственно к причинителю вреда».

Представитель «Ак Барс Страхования» предлагал дождаться пояснений от «Ингосстраха» и «РНПК»: «В рамках договора перестрахования с ними, соответственно, перестрахованы риски по оригинальному договору, который заключен между «Ак Барс Страхованием» и аэропортом Казани». Представитель гавани Олег Аббасов не согласился:

— Предложение прозвучало об урегулировании в мирном порядке данной ситуации. Опять же, согласно правилам страхования и договора страхования, мы не можем. Застрахованное лицо не может ни выплачивать возмещение, ни принимать частично или полностью требования, предъявляемые в связи с событием, обладающим признаком страхового случая, ни принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию ситуации. То есть мы полностью связаны договором страхования и правилами страхования. Без согласия страховой компании, мы здесь никаких действий предпринять не можем.

«СОГАЗ»: отношения аэропорта со своим страховщиком — «не наши проблемы»

— Ответчик пытается переложить на нас свои договорные отношения, то есть свои проблемы со страховщиком, который не выплачивает возмещение. Чтобы мы сами судились с их страховщиком, тем самым исключив непосредственно причинителя вреда. То, что у них договором и правилами предусмотрены такие обязательства друг перед другом, наверное, — это не наши проблемы, — возразил Павел Аксенов.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Представитель СОГАЗа высказался и против предложения «Ак Барс Страхования» дождаться привлечения к делу «Ингосстраха» и «РНПК». В частности, выразил сомнения, каким образом права и обязанности татарстанского страховщика, либо перестраховщиков могут быть нарушены: «Мы предъявляем требования к причинителю вреда. В случае удовлетворения требований причинитель вреда может обратиться к своему страховщику для взыскания в порядке регресса этой задолженности. И уже вот там мы считаем необходимым привлечь третье лицо в их споре. В нашем споре перестраховщики никоим образом не влияют на наши правоотношения. В следующий раз они еще каких-то агентов, которые заключали договор перестрахования, привлекут».

Представил аэропорта Олег Аббасов в свою очередь заметил, что и сам «СОГАЗ» получил право требования по суброгации (после выплаты возмещения пострадавшему страховщик вправе запросить компенсацию убытков у виновника страхового события): «А договор каско мы тоже как бы не видели. И говорить, что здесь проблема по урегулированию ситуации только у ответчика, по нашему мнению, не совсем верно. Это исключительно вопрос страховых компаний. «Аэрофлот» застрахован у истца и у «Альфастрахования», насколько мы поняли теперь. Соответственно, они предъявляют требования нам. Но мы говорим, что тоже застрахованы. Почему этот вопрос не решается в периметре этих договоров страхования и между страховыми компаниями цивилизованно, нам не совсем понятно».

Представитель «АБС» Мурат Султанов обратил внимание на пункт в договоре с «Ингострахом» и «РНПК», где говорится об условиях участия перестраховщиков в урегулировании убытков: «Если данные лица не будут участвовать в процессе, мы считаем, что их права также будут затрагиваться на участие в урегулировании». Аксенов вновь возразил: «Тот же «РНПК» и «Ингосстрах» свои риски тоже могли где-то перестраховать, в том числе за рубежом, и мы что, дальше будем привлекать еще и их зарубежных перестраховщиков и на полгода откладываться, чтобы их уведомить?!».

Представитель «АБС» Мурат Султанов обратил внимание на пункт в договоре с «Ингострахом» и «РНПК», где говорится об условиях участия перестраховщиков в урегулировании убытков. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Представитель «Аэрофлота» Сергей Понагайба также возражал против этого. В результате суд принял ходатайство об привлечении перестраховщиков к рассмотрению, а в просьбе сделать «Ак Барс Страхование» соответчиком по иску «СОГАЗа» к аэропорту — отказал. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.