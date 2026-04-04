Девять районов Татарстана уже приступили к подкормке посевов

С семенами в республике проблем нет: обеспеченность зерновыми составляет 128%

В настоящее время девять районов Татарстана уже приступили к подкормке посевов. На сегодняшний день удобрено более 1 300 гектаров озимых и почти 600 гектаров многолетних трав. По докладу замминистра сельского хозяйства Ленара Гарипова, аграрии республики активно готовятся к посевной. Всего предстоит обработать полмиллиона гектаров озимых и более 300 тысяч гектаров трав — работы планируют завершить за 20 дней.

Сельхозпредприятия закупили 395 тысяч тонн удобрений — это больше 67 килограммов на каждый гектар. За последние две недели добавили еще 49 тысяч тонн. По данным Гарипова, с семенами проблем нет: обеспеченность зерновыми составляет 128%. Почти все необходимые семена проверены, по контрактам закуплено 91% кукурузы и подсолнечника, а сахарной свеклы — 100%.

Всего весной предстоит засеять 1,7 миллиона гектаров. Многие районы, включая Актанышский, Арский и Буинский, показали хорошую готовность к работам.

Помогать в полях будут студенты аграрных учебных заведений. Из 6,6 тысячи учащихся около 1,7 тысячи готовы к работе, более тысячи уже распределены по хозяйствам. Предприятиям компенсируют часть расходов на их зарплату и проживание.

Напомним, что на посевную кампанию в республике направят 43 миллиарда рублей. Сельхозпроизводителям будет оказана государственная поддержка в размере более 5 миллиардов рублей перед началом полевых работ.

Наталья Жирнова