Россия направит второй танкер нефти на Кубу — Цивилев

Фото: Динар Фатыхов

Россия планирует направить второй танкер на Кубу и подтверждает свою приверженность выполнению энергетических контрактов со страной, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на форуме «Энергопром—2026» в Казани.

— В настоящее время готовится к отправке второе судно. Россия подтверждает свою приверженность выполнению энергетических контрактов с Кубой и не оставит кубинский народ в беде, — рассказал он. — В настоящее время Куба находится в блокаде, ее полностью перекрыли. Первый танкер с нефтью прорвался через блокаду, сейчас грузится второй, скоро пойдёт. Мы не оставим кубинцев в беде.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялось крупное совещание с участием представителей Кубы, где было решено оказать помощь стране.

Первый танкер под названием «Анатолий Колодкин», доставивший 100 тысяч тонн нефти, прибыл на Кубу четыре дня назад. США дали разрешение на эту поставку, поскольку считают, что она не окажет существенного влияния на внутреннюю ситуацию в стране, которую они оценивают как критическую.

Кроме того, глава Минэнерго РФ сообщил о сохранении сотрудничества с Ираном. «Мы не будем прерывать энергетические контракты, которые у нас есть с Ираном. И дальше будем развивать энергетические контракты и, основываясь на наших принципах энергетической справедливости, технологического суверенитета будем заключать со всеми странами», — указал он.

Глава Минэнерго РФ добавил, что после событий на Ближнем Востоке в марте прорабатываются новые логистические маршруты. «В рамках этого переосмысления мы, безусловно, рассматриваем и новые транспортные коридоры. Мы получили множество обращений от стран Глобального Юга относительно заключения долгосрочных контрактов», — рассказал он.

Российские власти индивидуально работают с каждой из этих стран, чтобы обеспечить устойчивость этих контрактов к внешнему влиянию. «Мы никогда не разрываем контракты в одностороннем порядке. Это не слабость наша. Это наша сила, потому что все, кто с нами хочет работать, все, кто видит эту ситуацию, должны верить своему партнеру. И все больше и больше таких стран, все больше и больше желающих строить эти отношения вместе с Россией», — заключил он.

Луиза Игнатьева