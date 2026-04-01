Новости общества

06:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия отправила на Кубу 6 тонн субстанций для производства лекарств

18:18, 01.04.2026

Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко на заседании российско-кубинской комиссии

Фото: Михаил Захаров

Россия в 2025 году направила на Кубу 6 тонн субстанций для производства лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, пишет ТАСС.

Чернышенко отметил, что фармацевтика является перспективным направлением сотрудничества между странами.

В рамках заседания планируется подписание меморандума о совместной разработке онковакцин между ПАО «Промомед» и Centro de Inmunología Molecular (CIM).

Ранее «Реальное время» писало, что российский танкер доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПромышленность

Новости партнеров

