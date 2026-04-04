МИД России осудил ракетные удары по АЭС «Бушер»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с новыми ракетными обстрелами АЭС «Бушер», произошедшими 4 апреля.

По словам дипломата, российская сторона с тревогой восприняла информацию о нападениях на атомную электростанцию. Подтверждается гибель одного из сотрудников станции, который отвечал за обеспечение физической защиты объекта.

Мария Захарова отметила солидарность с позицией генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выразившего глубокую обеспокоенность по поводу атаки: Гросси подчеркнул, что атомные электростанции и прилегающие территории, где располагаются системы ядерной безопасности, не должны становиться целями военных ударов.

— Эти незаконные и безрассудные действия — несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС «Бушер» и другие находящиеся под гарантиями Агентства иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение. По сути они полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, а также ядерной и физической ядерной безопасности, расписавшись в том, что сами они никаких норм и ограничений не признают, — говорится в комментарии Захаровой.

Ожидается, что вопрос ущерба, нанесенного режиму ДНЯО американскими и израильскими ударами, будет рассмотрен на предстоящей Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая открывается 27 апреля.

Наталья Жирнова