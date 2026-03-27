Нефть Brent на ICE подорожала более чем на 3%

К 19:34 мск цена июньского фьючерса достигла $111,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла более чем на 3%, сообщает ТАСС.

По состоянию на 19:34 мск цена Brent увеличивалась на 3,41% и достигала $111,69 за баррель.

К 19:44 мск рост замедлился до 3,2%, а стоимость фьючерса составила $111,47 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года подорожал на 4,25%, до $98,5 за баррель.

Ранее «Реальное время» писало, что Минфин США разрешил операции с иранской нефтью впервые с 1996 года.

Ариана Ранцева