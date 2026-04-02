В Татарстане тарифы в энергетической сфере выросли на 137,5% за последние пять лет

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, в республике за последние пять лет тарифы на подключение в энергетической сфере выросли на 137,5%, что превышает показатели соседних регионов на 20,9—25,5%.

— Четыре приостановленных проекта с общим объемом 2 265 млн рублей нереализованных инвестиций. Это рабочие места, которые не созданы, и налоги, которые не поступили в бюджет, — заявила Минуллина на круглом столе на «Энергопроме-2026».

Глава АИР отмечает, что, несмотря на существующие сложности, Татарстан сохраняет высокий инвестиционный потенциал. Регион занимает второе место в национальном рейтинге инвестиционного климата, обладает развитой инфраструктурой и высоким уровнем газификации. Особую роль играет поддержка возобновляемых источников энергии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В планах на 2026 год — развитие партнерства со странами Ближнего Востока, внедрение энергосервисных контрактов и распределенной генерации. Успешная реализация этих инициатив возможна только при сочетании коммерческих, инфраструктурных и социальных проектов.

«За последние 5 лет потребление энергии увеличилось более чем на 5 млрд киловатт-часов. С одной стороны, необходимо наращивать конкурентные, высокоэффективные генерирующие мощности. Но с другой стороны, необходимо повышать эффективность электрических мощностей», — отметил премьер-министр Алексей Песошин на первом дне «Энергопрома-2026».



Наталья Жирнова