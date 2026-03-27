Студенты-энергетики познакомились с производством Казанской ТЭЦ-3

Экскурсия состоялась в рамках просветительской программы Минэнерго РФ

Фото: Динар Фатыхов

На Казанской ТЭЦ-3 состоялась экскурсия для студентов профильных учебных заведений. Свое потенциальное будущее место работы смогли посмотреть учащиеся третьих курсов Казанского государственного энергетического университета и Казанского энергетического колледжа. Мероприятие состоялось в рамках просветительской программы «Русская инженерная школа. Мы — инженеры!», организованной Минэнерго России совместно с Российским обществом «Знание».

Студентов приветствовал руководитель группы подбора и адаптации персонала АО «ТАИФ» Артур Михель.

— Для вас станция является максимально профильным будущим местом работы. Вы учитесь на третьем курсе, уже буквально через год вам предстоит думать, где работать, как развиваться. Эта встреча поможет вам увидеть, возможно, будущее место работы, познакомиться с коллегами, оценить свои силы. А самое главное — получить контакты, информацию, для того чтобы через год вы могли прийти сюда трудоустроиться. Карьерное, финансовое развитие возможно только если работаешь по профилю, тем более в таком реальном секторе экономики, как энергетика, — отметил он.

Перед началом экскурсии для гостей провели обязательный инструктаж по технике безопасности. Начальник котлотурбинного цеха Айнур Шагиев подробно рассказал об основных видах оборудования ТЭЦ. Во время самой экскурсии студенты получили уникальную возможность увидеть это оборудование в действии и пообщаться с опытными специалистами, которые ежедневно работают на этих установках. Благодаря такому живому взаимодействию экскурсия оказалась очень познавательной и интересной.

— Экскурсия понравилась. Впечатлило, что здесь есть уникальные установки, например единственная в России газовая турбина. Такие экскурсии очень познавательны, мы смогли увидеть установки, которые изучали на занятиях. Практика всегда интереснее, чем теория, это во-первых. А во-вторых, мы узнали, как можно сюда трудоустроиться. Возникло желание после четвертого курса прийти именно на эту станцию, — рассказал студент энергоколледжа Данияр Хамзин.

Действительно, в ходе встречи много говорили и о карьерных возможностях. Айнур Шагиев рассказал о своем профессиональном пути.

— Я пришел на станцию на третьем курсе. Начал с позиции слесаря, на сегодняшний день вырос до начальника цеха. Молодых сотрудников трудоустраивают на производственные профессии, но это лишь начало пути. Это нужно, чтобы специалист прошел все этапы, изучил все оборудование и все процессы, — рассказал энергетик.

Устроиться на работу на станцию можно еще будучи студентом — сменный график позволяет успешно совмещать учебу и производство при согласии учебного заведения. Артур Михель отметил, что взаимодействие компании со студентами и образовательными организациями носит комплексный характер и включает в себя разнообразные формы сотрудничества, направленные на поддержку профессионального роста и трудоустройства молодых специалистов.

— ТАИФ развивает работу с профильными высшими и средними учебными заведениями по всей Республике Татарстан. Рассматриваются различные варианты взаимодействия, такие как дуальные программы, практики, взаимодействие с центрами карьеры, трудоустройство. Ежегодно несколько сот студентов различных направлений проходят практику на наших профильных предприятиях. Это, в первую очередь, Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ-1, ТАИФ-НК. И достаточно ощутимый процент из них затем, после окончания вуза, трудоустраиваются к нам, продолжают работать в наших подразделениях, — подчеркнул он.

Радифа Мингалева