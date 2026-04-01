ЦОДы республики нарастили потребление электроэнергии в 2 раза

Беспрецедентный рост энергопотребления ЦОДов связан со стремительным развитием технологий обработки данных

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане почти в 2 раза выросло энергопотребление центров обработки данных (ЦОД) — до 255,8 млн кВтч. На него приходится более 3% годового объема потребления энергии в республике, тогда как в России доля энергопотребления ИT-индустрии не превышает пока 0,7%. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании правительства РТ, проходящем в рамках форума «Энергопром-2026»

Беспрецедентный рост энергопотребления ЦОДов связан со стремительным развитием технологий обработки данных, пояснил он. За последние три года этот показатель увеличился в пять раз, достигнув отметки в 1 миллиард кВтч электроэнергии.

И это не предел. В ближайшей перспективе нагрузка на сети республики может вырасти почти в 5 раз, считает глава Минпромторга РТ. А объем потребления к 2030 году вырастет до 1,2 млрд кВтч.

В будущем прогнозируется дальнейший экспоненциальный рост по всей стране. Согласно прогнозу Минэнерго России, к 2030 году доля искусственного интеллекта в потреблении ЦОДов по стране вырастет с 15% до 50%. Кроме того, ожидается увеличение средней мощности одного центра с 50 до 150 МВт.

Такой рост неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на электроэнергию. В связи с этим возникает острая необходимость в обеспечении потребностей нового сегмента рынка без ущерба для промышленных предприятий. Вице-премьер Татарстана предложил строить собственную генерацию. «При строительстве ЦОД необходимо рассматривать и собственные энергоисточники», — рассказал он.

В настоящее время в Татарстане работают шесть ЦОДов, большая часть которых размещена в Иннополисе.

Луиза Игнатьева