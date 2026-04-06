Цена нефти Brent превысила $109 за баррель
К утру стоимость июньских фьючерсов выросла на $0,74, активность торгов остается сниженной из-за пасхальных праздников
Стоимость нефти марки Brent выросла на утренних торгах. Цена июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 8:20 мск, составила $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше уровня закрытия предыдущей сессии, сообщает «Интерфакс».
В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate с поставкой в мае на электронных торгах New York Mercantile Exchange снизились в цене на $0,19 (0,17%) — до $111,35 за баррель.
В минувшую пятницу торги на ряде площадок не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и некоторых странах Азии. В понедельник часть рынков остается закрытой, поэтому активность торгов ниже обычного уровня.
