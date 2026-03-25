В Татарстане остановили грузовик с телятами без документов

В Сармановском районе выявили перевозку 17 животных без ветеринарных справок и бирок

Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

В Сармановском районе Татарстана остановили грузовик, перевозивший телят без ветеринарных документов. В результате проверки 17 животных отправили обратно для помещения на карантин. Об этом сообщает ТНВ.

По данным специалистов, телятам было меньше двух месяцев. Хозяин животных, который также управлял скотовозом, сообщил, что приобрел их для личного хозяйства.

Однако при проверке выяснилось, что у владельца не было сопроводительных документов на скот. Телята также не имели идентификационных номеров и бирок. Водитель не смог предоставить ветеринарно-санитарные документы на животных.

Вопрос биологической безопасности особенно актуален на фоне распространения инфекционных заболеваний животных в регионах страны. В частности, случаи пастереллёза ранее были выявлены в соседней Чувашии.

Специалисты напомнили, что в районах работают убойные пункты, где проводится обязательная ветеринарная проверка. При поступлении животных специалисты проверяют документы, а после убоя проводят ветеринарную экспертизу и клеймят мясо.

Покупка мяса у частных продавцов может быть небезопасной, поскольку такая продукция зачастую не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.

В Министерстве сельского хозяйства Татарстана призвали фермеров строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила, обеспечивать закрытый режим содержания скота и организовывать санитарные пропускники.

В регионе также действует временный запрет на ввоз парнокопытных животных из других субъектов России. Исключение возможно только для племенных животных и по согласованию с управлением ветеринарии.

Потребителям рекомендуют покупать мясную продукцию, имеющую ветеринарные справки. На крупных рынках работают лаборатории, где продукция животноводства проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и при необходимости лабораторные исследования.



Ариана Ранцева