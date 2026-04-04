Достижения компаний Группы ТАИФ в сфере ТЭК, отмечены Министерством энергетики РФ
Вручение наград состоялось на площадке Казанского международного электроэнергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ»
Коллективы АО «ТАИФ», АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК» отмечены Министерством энергетики Российской Федерации «За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса».
Торжественная церемония состоялась в завершающий день работы Казанского международного электроэнергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ».
Почетные грамоты генеральному директору АО «ТАИФ» Тимуру Шигабутдинову, генеральному директору АО «ТГК-16» Эдуарду Галееву и директору департамента информационных технологий АО «ТАИФ-НК» Евгению Иванову, вручили министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов также удостоен личной благодарности министра энергетики страны. Награда была вручена с формулировкой «За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».
