КАМАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю из‑за снижения продаж грузовиков

Окончательное решение будет принято по итогам оценки результатов продаж за апрель и май

ПАО «КАМАЗ» рассматривает возможность введения четырехдневного рабочего графика с 1 июня и сокращения производственного плана на 2026 год на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России. Об этом сообщили в компании РИА «Новости».

В пресс‑службе предприятия пояснили:

— Слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня.

При этом в компании подчеркнули, что окончательное решение будет принято по итогам оценки результатов продаж за апрель и май.

— Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство, — добавили в пресс‑службе.

Источники РБК на заводе подтвердили, что введение четырехдневной рабочей недели пока под вопросом и напрямую зависит от показателей ближайших двух месяцев. При этом в КАМАЗе отметили, что речи о переходе на трехдневный рабочий график не идет.

Социальные обязательства перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме — в соответствии с коллективным договором и российским законодательством. Приоритетным направлением производственной деятельности компании остается безусловное выполнение заказов Минобороны и других госзаказчиков, подчеркнули в КАМАЗе.



Рената Валеева