Экспорт российских лекарств в 2025 году превысил $1,3 млрд

08:47, 06.04.2026

Поставки выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом

Фото: Артем Дергунов

Экспорт российских лекарственных средств в 2025 году превысил $1,3 млрд. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, пишет ТАСС.

По его словам, по итогам года объем поставок за рубеж увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия отправила на Кубу 6 тонн субстанций для производства лекарств.

Ариана Ранцева

Читайте также