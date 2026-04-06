Экспорт российских лекарств в 2025 году превысил $1,3 млрд

Поставки выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом

Экспорт российских лекарственных средств в 2025 году превысил $1,3 млрд. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, пишет ТАСС.

По его словам, по итогам года объем поставок за рубеж увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

— В прошлом году экспорт вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил около $1,3 млрд, — отметил министр.

Ариана Ранцева