Добыча угля в России за январь — февраль снизилась на 7%

Объем составил 68,6 млн тонн, антрацита добыто 3,2 млн тонн, коксующийся уголь вырос на 1,2%

Фото: Реальное время

Добыча угля в России в январе — феврале 2026 года составила 68,6 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росстат.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 8,1% и составила 52,1 млн тонн, включая антрацит, добыча которого упала на 21,4%, до 3,2 млн тонн. При этом добыча коксующегося угля выросла на 1,2%, до 17,6 млн тонн.

Добыча бурого угля составила 16,5 млн тонн (-3,6%), а производство прочего каменного угля снизилось на 11,2%, до 31,3 млн тонн.

Ариана Ранцева