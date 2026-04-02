Объем отгруженных товаров собственного производства Татарстана достиг 854 млрд рублей

Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» за январь — февраль 2026 года. Согласно ему, объем отгруженных товаров собственного производства Татарстана достиг 854 млрд рублей.

Наибольшая доля товаров приходится на обрабатывающие производства — 696 млрд рублей, что на 0,4% больше аналогичного периода прошлого года — 693 млрд рублей за январь — февраль 2025 года.

Еще 93 млрд рублей приходится на добычу полезных ископаемых (в республике этот показатель считается в контексте нефтедобычи), что почти вдвое меньше аналогичного периода — эта доля покрывает 57% от доли января — февраля 2025 года. Еще 55 млрд отгружено в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха. Напомним, что в Татарстане тарифы в энергетической сфере выросли на 137,5% за последние пять лет.

10 млрд рублей в республике пришлось на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений. Это на 8% больше, чем в тот же период 2025 года.

Наталья Жирнова