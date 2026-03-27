В Татарстане планшет ICL RayPad S1150 внесен в реестр российской промышленности

17:03, 27.03.2026

Устройство подходит для образования, госструктур и высокотехнологичных производств

Планшет ICL RayPad S1150 внесен в реестр российской промышленной продукции. Устройство подходит для образовательной сферы, госструктур и высокотехнологичных производств, сообщает Минпромторг Татарстана.

Оборудование «Казанькомпрессормаша» введено в эксплуатацию на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении в Арктической зоне России. Дожимная компрессорная станция передана в собственность «Норильскгазпрома» и обеспечит стабильное энергоснабжение предприятий Норильского района.

На литейном заводе КАМАЗа установили 3D-принтер для производства стальных стержней высокой точности. Помещение оборудовано с контролем температуры (18—26°C) и влажности до 40%.

Центр «СИБУРИНТЕХ-НК» в Нижнекамске за первый год работы обучит более 7 тысяч сотрудников СИБУРа по 130 программам повышения квалификации.

Ариана Ранцева

ПромышленностьТехнологии Татарстан

