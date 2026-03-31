В Татарстане льготный тариф на подключение к электросетям за 4 года вырос в 207 раз

После решения о поэтапной отмене льготного технологического присоединения к электросетям льготный тариф вырос до 114 тыс. рублей за 15 кВт

Фото: Реальное время

С 2022 года льготная ставка на присоединение к электросетям для физлиц в Татарстане выросла с 550 до 114 тыс. рублей за 15 кВт, сообщили сегодня журналистам участники пресс-конференции, посвященной вопросам техприсоединения. Причины, по которым за 4 года цена на подключение увеличилась более чем в 207 раз, не озвучивались, однако глава республиканского Госкомитета по тарифам Ренат Гайнутдинов счел необходимым подчеркнуть, что с 1 июля 2022 года в законодательстве появилось положение о поэтапной отмене льготного технологического присоединения к электросетям.

— До 1 июля 2022 года все заявители оплачивали фактически стоимость 550 рублей с НДС за один договор до 15 кВт мощности, — отметил он. — В настоящее время льготная ставка применяется фактически за 1 кВт мощности. Эти ставки на 2026 год утверждены постановлением Госкомитета для физических и юридических лиц и социальных льготников.

Он перечислил категории потребителей, к которым применяется еще более низкая — субсидированная льготная ставка: малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, лица, указанные в федеральных законах о ветеранах, о социальной защите инвалидов, многодетных семьях. Для них размер льготной ставки определяется путем индексации порогового значения — на 2026 год он составляет 1134,42 руб. с НДС.

— Стоит отметить, что льготное техприсоединение к электросетям влечет возникновение фактических и плановых выпадающих доходов у сетевых организаций, которые подлежат включению в тарифы на передачу электроэнергии, что в дальнейшем способствует росту конечных тарифов для потребителей, — подчеркнул Гайнутдинов. — Чудес здесь не бывает: если где-то применена льготная ставка, то плата за эту льготу в любом случае будет учтена в тарифе, соответственно, все потребители будут нести нагрузку за то, что осуществляется льготное подключение.

Инна Серова