Татарстанская генерация продолжает отставать от промышленного спроса

Недостаток в 6 млрд кВт·ч покрывают за счет перетока энергии извне

По итогам 2025 года татарстанские генерирующие компании выработали 31 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 0,7% меньше, чем в 2024 году. При этом потребление энергии в республике составило 37 млрд кВт·ч, увеличившись на 5,5%. Об этом сообщил вице-премьер-министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании правительства РТ, проходящем в рамках форума «Энергопром-2026». Наиболее крупными потребителями являются «Татнефть», чьи мощности рассчитаны на прием 1 ГВт, ТАНЕКО — 230 МВт, СИБУР — 440 МВт.

Недостающий объем в 6 млрд кВт·ч был покрыт за счет перетока извне.

— Наша генерация пока не закрывает растущий спрос на электроэнергию, — констатировал Олег Коробченко. — Сегодня нам важно опережающее развитие энергосистемы для обеспечения экономического роста нашей страны и республики в целом.

За последние 5 лет потребление электроэнергии увеличилось на 16%. В 2025 году достигнут максимум потребления электрической мощности. В январе этого года установлен новый рекорд — 5,6 тыс. МВт электроэнергии. «Такие объемы планировались только к 2028 году», — уточнил он.

Татарстанская генерация продолжает отставать от растущего спроса не первый год. Так, по итогам 2024 года выработка энергии составила 31 млрд кВт·ч, а потребление — 35 млрд кВт·ч. Отрицательное сальдо составило 4 млрд кВт·ч. По прогнозу Минпромторга РТ, нехватка будет покрыта после реализации пяти проектов КОММод по строительству генерирующих мощностей.

