Фьючерсы Brent на июнь снизились более чем на 4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE показала значительное снижение. К 19:43 мск Brent теряла 4,41%, составив $102,65 за баррель, пишет ТАСС.

К 19:57 мск падение замедлилось, и цена Brent достигла $104,97 за баррель (-2,25%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года снизился на 0,55%, до $102,31 за баррель.

Ранее «Реальное время» писало, что цены на газ в ЕС выросли на 70% с начала операции против Ирана.

Ариана Ранцева