Рустам Минниханов: «Чтобы 6 млрд кВт·ч не брали с оптового рынка, а наоборот продавали»

Раис Татарстана назвал главную задачу модернизации пяти объектов электроэнергетики республики

«Сегодня мы располагаем определенной мощностью, но при этом не все наши мощности конкурентоспособны на рынке. Наша задача — довести их до такого уровня, чтобы мы не закупали 6 миллиардов с оптового рынка, а наоборот, продавали туда и строили на этом успешный бизнес, — заявил журналистам Рустам Минниханов на пресс-подходе во время форума «Энергопром-2026». По его словам, это программный минимум, который необходимо реализовать в рамках программы модернизации объектов генерации Татарстана.

К 2031 году в Татарстане должна завершиться масштабная модернизация пяти генерирующих объектов, направленная на повышение их эффективности. В рамках этой программы будут обновлены мощности казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ (все входят в «Татэнерго»), а также нижнекамских ТЭЦ, принадлежащих «Татнефти» и ТАИФу. Власти республики надеются включить в программу КОММод проект модернизации Заинской ГРЭС, которая сейчас входит в число самых неэффективных станций республики (вместе с Нижнекамской ТЭЦ-2 нефтяников).

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил журналистам, что важно выстроить правильное управление для реализации долгосрочного плана:



— Одним из важнейших элементов управления этим процессом является долгосрочность отраслевого заказа. Для того чтобы предприятия-производители (речь идет о ГТУ) могли бы видеть перспективу на 10 лет вперед и могли вкладываться, инвестировать в развитие своего предприятия, приобретать новые технологии и видеть свою перспективу на срок больше, чем срок окупаемости любого проекта. Задача — сделать план, который бы в идеале уходил за пределы десяти лет.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, согласно которой чтобы удовлетворить растущее энергопотребление, в России предстоит построить 88,5 ГВт новой генерации, 13 800 км электросетей и 14 100 МВА трансформаторных мощностей (причем планы сетевого строительства прописаны только до 2036 года, поэтому на горизонте до 2042 года они увеличатся). Максимальный объем необходимых инвестиций в Генсхеме оценен в 42,6 трлн рублей.

Главная задача, над решением которой работали регуляторы и игроки отрасли в 2025 году, — это поиск источников финансирования и разработка механизмов для реализации мероприятий.

Комплексное решение инвестиционной задачи осенью представило Минэнерго РФ. Оно разработало законопроект о новых механизмах развития электроэнергетики, который предполагает создание двух новых отраслевых институтов — проектного и финансового. Первый будет заниматься формированием базы типовых проектов строительства и модернизации электростанций, упрощением процедур получения земельных участков, формированием отраслевого заказа на энергооборудование и прочего. Задача второго — привлечение средств, в том числе в рамках господдержки через специализированный уполномоченный банк.

Минэнерго РФ подготовило проект закона «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики». Он был представлен на «Российской энергетической неделе — 2025» и опубликован для общественного обсуждения в январе 2026 года. Его цель — создать правовую основу для долгосрочного развития электроэнергетической инфраструктуры страны.

