США продлили лицензию на переговоры о продаже активов «Лукойла» до 1 мая

Первоначально она действовала до 17 января, а затем была продлена до 1 апреля

Минфин США продлил срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» до 1 мая. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, размещенной 30 марта на сайте OFAC.

Первоначально лицензия действовала до 17 января, а затем была продлена до 1 апреля. Документ разрешает операции, связанные с переговорами о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH и ее активов».

История ограничений и исключений в отношении «Лукойла» началась в октябре 2025 года, когда Минфин США включил компанию, а также «Роснефть» и 34 дочерние структуры этих организаций в новый пакет санкций. Тогда же, 22 октября, США ввели ограничения против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.

При этом американское ведомство предусмотрело ряд временных исключений. Так, 4 декабря Минфин разрешил проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами России — срок действия этой лицензии установлен до 29 апреля 2026 года. Ранее действие аналогичного разрешения было продлено до 13 декабря.



Рената Валеева