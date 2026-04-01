Добыча газа в России выросла на 9,2% за два месяца

В январе — феврале показатель достиг 129,2 млрд куб. м, сообщили в Росстате

Фото: Максим Платонов

Россия в январе — феврале 2026 года увеличила суммарную добычу газа — природного и попутного нефтяного — на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 129,2 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

Рост добычи был достигнут на фоне холодной погоды в большинстве регионов страны.

В феврале добыча природного газа составила 53,9 млрд куб. м. Это на 6,3% меньше, чем в январе, но на 13,8% больше, чем в феврале 2025 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) за январь — февраль достигло 6,2 млн тонн, что на 7,3% выше показателя прошлого года. В феврале выпуск СПГ составил 2,9 млн тонн — на 12,7% меньше, чем в январе, но на 6,2% больше в годовом выражении.

Ариана Ранцева