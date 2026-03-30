Промышленное производство Татарстана выросло на 3,6% в начале года

Рост обеспечили добывающий сектор, обрабатывающие производства и энергетика, несмотря на падение автопрома на 31,8%

Промышленное производство в Татарстане в январе — феврале 2026 года выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на резкое падение автопрома. По данным Татарстанстат, объем выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов снизился на 31,8%.

Индекс промышленного производства в феврале составил 99,4%, по сравнению с январем, и показал рост на 2% в годовом выражении.

Рост обеспечили добывающий сектор (плюс 2,8%), обрабатывающие производства (плюс 3,5%) и энергетика (плюс 10,2%). Наибольший рост продемонстрировали производство электрического оборудования (+66,8%), ремонт машин и оборудования (+21,2%), химическая промышленность и нефтепереработка.

Снижение наблюдалось в водоснабжении и утилизации отходов (-2,8%), а также в металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, мебели и машиностроении.

Ариана Ранцева