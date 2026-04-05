На капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» выделят более 634 млн рублей
На приобретение технологического оборудования предусмотрено 24,6 млн рублей
В Татарстане планируется капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» с полным комплексом работ. Согласно смете контракта на сайте госзакупок, общая стоимость проекта составит 634,5 млн рублей.
Основная часть затрат — 495,4 млн рублей — будет направлена на строительно-монтажные работы, включая системы инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории. На приобретение технологического оборудования предусмотрено 24,6 млн рублей.
Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».
