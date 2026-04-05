Новости промышленности

05:03 МСК
Новости раздела
Промышленность

На капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» выделят более 634 млн рублей

19:54, 05.04.2026

На приобретение технологического оборудования предусмотрено 24,6 млн рублей

На капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» выделят более 634 млн рублей
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Татарстане планируется капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» с полным комплексом работ. Согласно смете контракта на сайте госзакупок, общая стоимость проекта составит 634,5 млн рублей.

Основная часть затрат — 495,4 млн рублей — будет направлена на строительно-монтажные работы, включая системы инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории. На приобретение технологического оборудования предусмотрено 24,6 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Напомним, что на ремонт дорог трех районов Казани направят 1 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропромБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

