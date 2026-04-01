Александр Подолинский возглавил Димитровградский литейный завод, входящий в структуру ПАО «КАМАЗ»

Александр Подолинский назначен гендиректором ООО «Димитровградский литейный завод» (ДЛЗ), входящего в группу АО «ОАТ» в структуре ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс‑службе КАМАЗа.

До нового назначения Подолинский занимал должность директора по экономике и финансам на предприятии. Он окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 2001 году по специальности «финансы и кредит». С 2013 года Александр Подолинский работал в группе «ОАТ», последовательно занимая различные позиции в экономическом блоке предприятий.

Помимо опыта в рамках группы «ОАТ», Подолинский имел опыт руководящей работы в инжиниринговых компаниях, специализирующихся на разработке технологий металлообработки для машиностроения. Его профессиональные достижения отмечены благодарственными письмами Торгово‑промышленной палаты и Минпромторга Самарской области.

Прежний генеральный директор ДЛЗ Борис Хазиев, занимавший эту должность с июля 2024 года, получил новое назначение. Сейчас он стал генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» — дочернего предприятия КАМАЗа, расположенного в Башкортостане.



Рената Валеева