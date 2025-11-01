Бизнес-обзор: сын главы «Таттехмедфарма» купил дорожный бизнес, «Челны-мясо» под наблюдением

Крупнейший закамский производитель бетона Эдуард Муратов сменил шефа на своих предприятиях

Фото: Реальное время

На этой неделе сын главы «Таттехмедфарма» Барий Акберов стал основным собственником крупной дорожной компании из Балтасей «МДСУ-1», участвовавшей в стройке платной федеральной трассы М-12. В автограде по решению суда ввели наблюдение на предприятии «Челны-мясо», банкротства которого добивается «Сбер». А местный бизнесмен Эдуард Муратов, ключевой поставщик бетонных смесей в Закамье, сменил руководство на своих производственных и торговых площадках. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Сделки сына главы «Таттехмедфарма»

В среду казанский студент Барий Акберов, сын главы ГУП «Таттехмедфарм» Олега Акберова стал ключевым владельцем компании «Межрайонное дорожно-строительное управление-1». Это крупный дорожный подрядчик из Балтасей, участвовавший в стройке платного автобана М-12, имеющий собственный асфальтобетонный завод.

«МДСУ–1» ведет дорожные работы в Балтасинском, Сабинском, Кукморском и Арском районах. Для увеличения производственных мощностей в 2021 году приобрело и запустило в эксплуатацию асфальтосмесительную установку производительностью 160 т/час., позволяющую выпускать все виды асфальтобетонных смесей. За пять лет компания выполнила десятки госзаказов на общую сумму 5,85 млрд рублей. В их числе, к примеру, прокладка подъездных путей к очистным в Шемордане, ремонт моста через реку Немда в Кировской области или дорог общего пользования в Татарстане.

«МДСУ–1» ведет дорожные работы в Балтасинском, Сабинском, Кукморском и Арском районах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас Акберов младший сосредоточил в своих руках 70% акций компании, а впервые вошел в уставный капитал общества в начале прошлого года, получив долю в 30%. Прежде фирма принадлежала Радику Закирову (60%) и Рашиту Ильясову (40%). Именно долю последнего получил Акберов, а у Закирова осталось 30%. В прошлом году оборот компании превысил 1,3 млрд, чистая прибыль составила 77 млн рублей.

Сын главы ГУП «Таттехмедфарм» Олега Акберова (на фото) стал ключевым владельцем компании «Межрайонное дорожно-строительное управление-1». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Барий Акберов учится в КГАСУ и увлекается хоккеем. Кроме того, активно играет в гольф, представляя республику на различных соревнованиях. В августе этого года молодой человек стал совладельцем еще одной татарстанской компании — казанского ООО «Научно-исследовательский центр внедрения инноваций и компетенций», занятого в сфере технических испытаний, исследований, анализа и сертификации.

Барий Акберов учится в КГАСУ и увлекается хоккеем. скриншот из соцсетей

В компании «Челны-мясо» ввели наблюдение

Во вторник Арбитражный суд Татарстана ввел наблюдение на предприятии «Челны-мясо» сроком на четыре месяца, до 27 февраля. Временным управляющим утвержден Михаил Мудров, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Заявление Сбербанка суд признал обоснованным и включил уточненную сумму, 112,8 млн рублей, в третью очередь реестра требований кредиторов общества. Прошлым летом банк открывал кредитную линию должнику, чьи неисполненные обязательства стали основанием для подачи иска. Заседание по рассмотрению дела о банкротстве компании назначено на 25 февраля 2026 года.

Компания «Челны-мясо» была основана в 2003 году известным местным бизнесменом Фандусом Хафизовым, создавшим обширную сеть поставок. Продукция была представлена на полках федеральных ретейлеров. Некоторое время у мясокомбината работали собственные одноименные магазины, но в 2023-м их закрыли, оставив лишь одну торговую точку рядом с производством.

Во вторник Арбитражный суд Татарстана ввел наблюдение на предприятии «Челны-мясо» сроком на четыре месяца, до 27 февраля. скриншот с сайта Яндекс.карты

В 2018 году предприятие из автограда оказалось в эпицентре скандала, когда в его продукции под маркой «Халяль» обнаружили свинину. Производство останавливали на время разбирательства, затем его деятельность возобновили. Комитет по халяль ДУМ РТ подтвердил отсутствие ДНК свиньи в продуктах компании протоколами испытаний лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных.

Прошлой весной мясокомбинат выкупил предприниматель Алмаз Мугинов, владелец челнинских стройфирм «Град» и «Асман-М». В свое время он выступал ликвидатором Зеленодольского молочного комбината, принадлежавшего агрокомплексу «Ак Барс» (входит в агропромышленный блок одноименного холдинга Ивана Егорова). Но в последний год в работе компании наблюдались перебои: сотрудники жаловались на задержки зарплаты, а на самом предприятии, как сообщали в местной прессе, за долги отключили энергию. Выручка компании по итогам прошлого года сократилась на 11% — до 649 млн, чистая прибыль осталась на уровне 2023 года — 5,6 млн рублей.

Эдуард Муратов обновляет топ-менеджмент

Один из крупнейших поставщиков бетона в Закамье Эдуард Муратов провел ряд кадровых рокировок. Сразу несколько его производственных и торговых компаний возглавил Ирек Кабиров, ранее руководивший московской фирмой по управлению недвижимостью «Профит тайм».

Один из крупнейших поставщиков бетона в Закамье Эдуард Муратов провел ряд кадровых рокировок. скриншот с сайта sitemegapolis.ru

Во вторник Кабиров возглавил в Елабуге «Бетонный завод» и фирму по оптовой торговле стройматериалами «Ресурсинерт». А неделей ранее встал у руля челнинского бетонного завода «Мегаполис», одноименной транспортной компании из автограда и елабужской торговой фирмы «Камский мегаполис».

Брат Эдуарда Муратова — известный ресторатор Ирек Муратов, совладелец холдинга Cafe Group, развивающий сеть заведений «Грузинские истории» и другие гастрономические проекты в Казани и Набережных Челнах. Сам производитель бетонных смесей в 2022 году засветился в инфополе из-за визита силовиков на его завод: обыски провели в ходе возбужденного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что организация якобы уклонилась от выплаты НДС и налога на прибыль в период с 2016 по 2018 годы. В деле фигурировала сумма в 120 млн рублей.

Сам производитель бетонных смесей в 2022 году засветился в инфополе из-за визита силовиков на его завод. скриншот с сайта sitemegapolis.ru

Сейчас Муратову принадлежит около десятка предприятий в разных сферах деятельности. Самое прибыльное — питерская торговая компания «Люмос» с оборотом в 5 млрд рублей, где челнинскому бизнесмену принадлежит 30% долей. Выручку на уровне 1 млрд рублей показала еще одна его компания из СПб — «Авиаспецдеталь», здесь у Муратова 49% акций.

Что касается татарстанских производств, бетонный завод в Елабуге завершил прошлый год с оборотом в 952 млн, а челнинский — в 699 млн. Чистая прибыль у обоих предприятий скромная: у елабужского — 3 млн, в автограде около 1 млн рублей.

В Казани продают «Чайхону №1» и наращивают выпуск алкоголя

«Реальное время» в течение недели рассказывало и о других новостях бизнеса. Так, в Казани может закрыться ресторан Тимура Ланского «Чайхона №1». Трехэтажное здание в парке Горького, а вместе с ним и бизнес выставили на продажу за 550 млн рублей. Как сообщил нашему изданию представитель продавца, бизнес можно приобрести, сохранив на отдельных условиях раскрученный бренд Ланского. Продажа может состояться, а покупатель счесть целесообразным провести реконцепцию объекта, и тогда сеть ресторанов уйдет из Казани. О перспективах сделки, особенностях и возможностях использования объекта недвижимости и сохранения бренда — в нашем материале.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На фоне существенного падения выпуска алкогольной продукции в России по итогам девяти месяцев года Татарстан, напротив, продемонстрировал рост производства. В республике выпустили 8,5 млн декалитров алкоголя (+2,2%), на четверть нарастив выпуск ликеро-водочных изделий — 1,04 млн, и в целом спиртных напитков свыше 9 градусов — 8,5 млн (+2,6%). Но по продажам регион оказался в общем тренде по стране, допустив снижение до 4,05 млн дал (-9%). Эксперты связывают спад с избыточным прошлогодним производством и новым ростом цен, подробнее — в материале «Реального времени».