Майская Brent опустилась на торгах ICE Futures

Июньский контракт марки Brent и нефть WTI продолжили рост на фоне колебаний мировых цен

Майские фьючерсы на нефть марки Brent вечером в понедельник показали снижение, в то время как июньский контракт и североамериканская марка WTI продолжили рост, сообщает «Интерфакс».

На лондонской бирже ICE Futures майские фьючерсы Brent по состоянию на 18:34 мск снизились на $0,27 (0,24%), до $112,3 за баррель. Июньский контракт прибавил $2,12 (2,01%), достигнув $107,44 за баррель.

Фьючерсы WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись на $2,62 (2,63%), до $102,26 за баррель.

Ариана Ранцева