Минниханов и Цивилев открыли электроэнергетический форум «Энергопром» в Казани

На площадках мероприятия представлены современные разработки, включая газовые турбины и новое электротехническое оборудование

В «Казань Экспо» состоялось открытие Международного электроэнергетического форума «Энергопром» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра энергетики России Сергея Цивилева.

Министр энергетики отметил растущую значимость форума, который теперь имеет не только российское, но и международное значение. По его словам, количество участников мероприятия в текущем году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание Сергей Цивилев уделил традиционному Дню молодежи в рамках форума.

— Это наше будущее. Мы не только делимся с ними своими знаниями, это взаимный обмен — они нас тоже учат, они нам тоже много рассказывают, — заявил министр.

Рустам Минниханов в своем выступлении отметил неразрывную связь качества жизни населения с развитием экономики и энергетики, выразив благодарность федеральным ведомствам за поддержку форума.

На открытии форума выступил также заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, который подчеркнул важность международного сотрудничества в энергетике. Он отметил успешное взаимодействие между странами, развитие совместных проектов и обмен технологиями.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов сообщил, что отечественное энергомашиностроение активно развивается: за прошлый год производство выросло на 10%. На форуме представлены современные разработки, включая газовые турбины и новое электротехническое оборудование.

