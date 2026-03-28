В Татарстане непроизводственные расходы предприятий выросли на 8,1%

Такой показатель соответствует общероссийскому и является обоснованным и зрелым

В 2025 году расходы крупных и средних российских компаний на коммерцию и управление выросли на 8% и достигли 37,2 трлн рублей — это максимум за пять лет. При этом выручка компаний росла гораздо медленнее, поэтому доля таких расходов в выручке увеличилась до 12,4%.

В Татарстане прирост расходов составил 8,1%, до 57 млрд рублей, что соответствует среднему по стране, но ниже, чем в большинстве регионов Поволжья. Общие затраты предприятий республики за весь год составили 763 млрд рублей и стали самыми большими по всему ПФО. Эксперты считают это не слабостью, а признаком зрелости.

— Отсутствие резкого роста коммерческих и управленческих расходов — это не отставание, а контроль. В регионе доминируют крупные промышленные и нефтехимические компании с уже оптимизированной структурой затрат, поэтому там нет эффекта «догоняющего раздувания» издержек, — объяснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

На одно предприятие в Татарстане расходы выросли всего на 1,5%, до 427 млн рублей, — это самый низкий показатель в Поволжье и намного ниже среднего по России. По мнению экспертов, такой минимальный рост говорит о том, что бизнес в Татарстане сохраняет эффективность и не увеличивает бюрократию.



