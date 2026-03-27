СИБУР вложил 148 млрд рублей в строительство новых производств в Татарстане

В 2025 году инвестиции СИБУРа в строительство новых предприятий в Казани и Нижнекамске увеличились на 52 млрд рублей (+53,8%) и достигли 148 млрд рублей. Это следует из отчетности предприятия по РСБУ.

В Нижнекамске на базе ЭП-600 создан производственный кластер с выпуском гексена мощностью более 50 тыс. тонн в год, обеспечивающий производство свыше 3,3 млн тонн полиэтилена премиальных марок.

Также развернуто строительство производства стирола и полистирола, а также модернизация комплекса по выпуску металлоценового полиэтилена.

Около 20% продукции этиленового комплекса направляется на переработку на «Казаньоргсинтез». По итогам 2025-го объем поставок этилена из Нижнекамска на казанское предприятие СИБУРа вырос на 81%. В конце прошлого года в Казани началась пусконаладка Лушниковской парогазовой установки — крупнейшей новой генерации в России в 2025 году. Также продолжается работа по строительству этиленопровода из Нижнекамска в Казань.

Ариана Ранцева