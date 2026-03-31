FLAMAX усилил противопожарную инфраструктуру производственного предприятия

FLAMAX реализовал второй проект для производителя кабельных коробов и систем кондиционирования в Твери

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

FLAMAX реализовал второй проект для производителя кабельных коробов и систем кондиционирования в Твери. Для площадки «ДКС II», специализирующейся на выпуске кабельных коробов и систем кондиционирования, проектно-конструкторское бюро FLAMAX разработало индивидуальное техническое решение на базе сборных стальных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды.

С учетом инфраструктурных ограничений объекта были спроектированы две емкости объемом по 472 куб. м каждая, высотой 7,81 м и диаметром 9,36 м.

Резервуары получили уличное исполнение и полностью рассчитаны на всесезонную эксплуатацию. Они оборудованы стандартным набором узлов и автоматики. По просьбе заказчика была дополнительно установлена молниезащита «ДКС», шкаф управления укомплектовали оборудованием «ДКС», а на резервуары нанесли логотип предприятия.

Конструкции были изготовлены на заводе FLAMAX в Республике Татарстан и автомобильным транспортом доставлены в Тверь. Сборка на заранее подготовленной площадке проходила в условиях морозной зимней погоды, однако она прошла без особых проблем и была планово завершена за 8 дней.

Благодаря преимуществам сборной технологии строительства, заказчик при необходимости сможет увеличить объем емкостей и даже переместить комплект на другую локацию.

Реклама. ООО «Фламакс»