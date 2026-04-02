Татарстан вошел в пятерку лидеров России по темпам роста использования электроэнергии

Это связано с активным развитием высокотехнологичных производств в республике

Татарстан вошел в пятерку лидеров России по темпам роста использования электроэнергии, обеспечивая при этом 32% всего энергопотребления в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на форуме «Энергопром-2026».

По словам главы региона, сегодня энергосистема Татарстана работает в особом режиме, регулярно обновляя исторические максимумы потребления мощности. Так, например, в Татарстане зафиксировали исторический максимум энергопотребления в 2025 году: 11 декабря потребление энергии было на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт.

Это связано с активным развитием высокотехнологичных производств в республике.

В связи с растущими потребностями промышленности перед регионом стоит важная задача — строительство новых генерирующих мощностей общей мощностью 1,5 гигаватта, сообщил Рустам Минниханов. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение всех потребителей в регионе.

Напомним, что в Татарстане тарифы в энергетической сфере выросли на 137,5% за последние пять лет.

Наталья Жирнова