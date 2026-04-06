Россия снизила экспорт растительных масел на 7%

За шесть месяцев сезона-2025/2026 поставки составили 3,51 млн тонн, экспорт подсолнечного масла сократился на 14%

Россия за первые шесть месяцев сезона 2025/2026 годов (сентябрь 2025 года — февраль 2026 года) сократила экспорт растительных масел на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. Объем поставок составил 3,51 млн тонн. Об этом сообщили в аналитическом центре OleoScope.

Экспорт подсолнечного масла за этот период снизился на 14% и составил 2,31 млн тонн. Его доля в структуре экспорта растительных масел превысила 65%. Основными покупателями стали Индия — 785 тыс. тонн, Турция — 482 тыс. тонн и Беларусь — 210 тыс. тонн.

В то же время экспорт соевого масла за шесть месяцев сезона увеличился на 0,4% и достиг 322 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами стали Индия — 123 тыс. тонн и Алжир — 119 тыс. тонн.

Поставки рапсового масла выросли на 16% — до 873 тыс. тонн. При этом более 92% экспорта было направлено в Китай.

Экспорт растительных шротов в целом снизился на 1% и составил 1,96 млн тонн. Поставки подсолнечного шрота сократились на 25% — до 1,01 млн тонн. Одновременно экспорт соевого шрота вырос на 19% — до 347 тыс. тонн, а рапсового шрота — на 71%, до 569 тыс. тонн.

Экспорт маргариновой продукции за период с сентября по февраль снизился на 10% и составил 112 тыс. тонн. Основными покупателями стали Казахстан — 28 тыс. тонн, Таджикистан — 15 тыс. тонн и Узбекистан — 14 тыс. тонн.

При этом поставки майонезной продукции за тот же период выросли на 3% — до 86 тыс. тонн. Крупнейшим покупателем также стал Казахстан, закупивший 22 тыс. тонн.

