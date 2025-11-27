Путин: китайские электромобили превосходят европейские по качеству

Объем экономики азиатских стран «расширяется», тогда как экономика Европы «скукоживается»

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» заявил, что Китай производит электромобили, которые лучше и дешевле европейских, в то время как европейский автопром переживает упадок. Глава государства также сравнил экономическую динамику Азии и Европы.

— В том же Китае, в Китайской Народной Республике, начали появляться такие товары, которые стали более конкурентоспособными, чем европейские. Последний пример — электромобили, — отметил Путин.

По его словам, европейский автопром, напротив, «продолжает загибаться». Президент также провел параллели между экономиками регионов, заявив, что объем экономики азиатских стран «расширяется», тогда как экономика Европы «скукоживается».

Напомним, на фоне этих мировых тенденций в российском автопроме также происходят изменения. Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов ранее сообщил, что компания планирует реализовать около 370 тысяч автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта. Для сравнения, в 2024 году АвтоВАЗ реализовал 458,9 тысячи автомобилей на российском рынке и экспортировал 21 тысячу экземпляров.

По словам Соколова, общий объем российского автомобильного рынка в 2025 году оценивается в 1,4 млн автомобилей. Он охарактеризовал текущий год как «вялый» для рынка, за исключением октября. Кроме того, с 1 декабря в России изменится формула расчета утилизационного сбора: по новым правилам базовая ставка будет определяться типом и объемом двигателя, а на нее будет накладываться повышающий коэффициент в зависимости от мощности.

Рената Валеева