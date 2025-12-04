В ноябре доля китайских авто на российском рынке снизилась до 44,7%

А неожиданный рост продемонстрировала белорусская марка Belgee — ее доля увеличилась более чем в два раза

Фото: Реальное время

В ноябре на российском рынке было реализовано 127,9 тысячи легковых автомобилей. При этом структура рынка заметно изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сооснователь «Автостата» Сергей Целиков.

Лидирующую позицию по‑прежнему занимают китайские марки, однако их доля сократилась: в ноябре они составили 44,7% рынка (57,2 тыс. автомобилей) против 54,2% в ноябре 2024 года. На втором месте — российские бренды, включая недавно появившиеся: их совокупная доля достигла 35,6% (45,5 тыс.машин). Хотя в целом показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом (36,3%), внутри сегмента произошли существенные сдвиги. Так, марка LADA потеряла около 10% рыночной доли, тогда как новые отечественные бренды сумели ее нарастить.

Неожиданный рост продемонстрировала белорусская марка Belgee: ее доля увеличилась более чем в два раза — с 2,6% в ноябре прошлого года до 6,5% в текущем (8,3 тысячи автомобилей). Особого внимания заслуживает сегмент глобальных брендов, поставляемых альтернативными каналами. В ноябре их доля выросла почти вдвое по сравнению с ноябрем 2023 года — с 6,9 до 13,2% (16,8 тысячи машин). Среди таких автомобилей наиболее востребованы японские (5,2% рынка), немецкие (4,5%) и корейские (2%) марки.

Наталья Жирнова