Завершено производство первого тестового образца «Атома»

10:58, 27.11.2025

Серийный выпуск новых автомобилей начнется после успешного прохождения тестов серии

Фото: взято из телеграм-канала "АТОМ"

В Москве произведен первый автомобиль Атом серии PT (Plant Trial). Эта версия предназначена для финальной проверки производственных процессов и настройки технологического цикла перед началом серийного выпуска. Об этом сообщает пресс-служба «Атома».

Цель изготовления партии PT-автомобилей — проверка стабильной и качественной сборки, синхронизации технологических операций и общей эффективности производства.

Параллельно продолжатся тесты автомобилей серии PT и подготовка предприятия к крупносерийному производству. Начало массовой продажи автомобилей будет официально объявлено позже.

Дмитрий Зайцев

Татарстан

