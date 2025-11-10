КАМАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

Фото: Тимур Рахматуллин

Производственные подразделения ПАО «КАМАЗ» возобновили работу в режиме полной пятидневной рабочей недели начиная с 10 ноября. Это решение было принято по инициативе гендиректора компании Сергея Когогина, который ранее объявил о планах по улучшению производственной активности, пишет «Интерфакс».

Окончательное решение о графике работы на декабрь будет принято финансовым комитетом предприятия в конце ноября после анализа перспектив загрузки производства. По предварительным прогнозам, компания намерена продолжать работать в режиме полной рабочей недели и в следующем месяце.

Напомним, что в конце июля 2025 года КАМАЗ был вынужден перейти на сокращенную четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на российском рынке коммерческой автотехники. Основными факторами, повлиявшими на это решение, стали высокая ключевая ставка, ограничивающая новые продажи, а также чрезмерный импорт иностранной техники, который не соответствовал реальным потребностям рынка.



Анастасия Фартыгина