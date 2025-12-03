В Татарстане конфискован автомобиль, незаконно ввезенный из-за границы

В ноябре 2022 года житель Нижнекамска привез из-за рубежа автомобиль Toyota

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура выявила факт нарушения таможенного законодательства при ввозе автомобиля в Татарстан. В ноябре 2022 года житель Нижнекамска привез из-за рубежа автомобиль Toyota, представив в таможенные органы поддельные документы о приобретении транспортного средства в стране — участнице ЕАЭС.

На основании подложных документов автомобиль был незаконно поставлен на учет в ГИБДД. После проверки прокуратура направила иск в суд, и Нижнекамский городской суд удовлетворил требования надзорного органа. По решению суда автомобиль снят с регистрационного учета. Транспортное средство было задержано и после проведения таможенного контроля конфисковано в доход государства.

Наталья Жирнова