Татарстан попал в топ-5 регионов по количеству электрокаров

В республике с начала года была продана почти тысяча подзаряжаемых автомобилей

Фото: Ринат Назметдинов

За первые 10 месяцев 2025 года в России реализовано 39,6 тыс. электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Доля автомобилей с электрическим приводом на рынке достигла 3,7%, сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по продажам экологичного транспорта, реализовав 999 единиц электромобилей. Доля республики в общероссийском объеме продаж составила 2,5%.

Лидером по продажам стала Москва с результатом 13,3 тыс. электромобилей (33,8% от общего объема). На втором месте — Московская область (3,6 тыс. единиц, 9,3%), на третьем — Санкт-Петербург (3,2 тыс., 8,2%). Четвертую позицию занял Краснодарский край с показателем 2,3 тыс. электромобилей (6%). В десятку лидеров также вошли Свердловская область (938 единиц), Ростовская область (754 единицы), Нижегородская область (693 единицы), Челябинская область (618 единиц) и Дагестан (611 единиц).

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано более 240 станций для зарядки электрокаров.

Наталья Жирнова