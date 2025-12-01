Спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 12,3%
Средняя цена новых авто составила 3,4 млн рублей, с пробегом — 1,4 млн рублей
В Москве 27 ноября состоялся первый федеральный «Авто Саммит» (18+), который стал пространством для открытого диалога и обмена опытом среди представителей автоиндустрии. В центре обсуждения — драйверы трансформации авторынка. Среди них, например, изменения поведения покупателей и устойчивый тренд на цифровизацию отрасли. Отдельной темой стала государственная политика в регулировании авторынка, включая изменения в законодательстве и меры поддержки для дилеров.
Дмитрий Перец, руководитель аналитики «Авито Авто», поделился данными по статистике спроса на платформе и трендами в изменении поведения пользователей.
- Спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованными (31,5%) оказались автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей. В свою очередь, спрос на вторичном рынке с июня по октябрь вырос почти на треть (+26,6%), а больше всего внимания пользователи уделяли бюджетным авто стоимостью до 2 млн рублей (87% от интереса).
- Средняя цена новых авто снизилась в январе — октябре 2025 года до 3,4 млн рублей (-0,9%), а машин с пробегом — до 1,4 млн рублей (-7,4% к аналогичному периоду 2024 года).
- Все чаще покупатели авто переходят в цифровое пространство: 85% аудитории начинают поиск онлайн, доля коммуникации с продавцами в чатах выросла с начала 2024 года с 58 до 72%.
- Доля покупателей новых авто выросла на 10 п.п., до 37%. На 4 п.п. выросла доля тех, кто раньше покупал авто с пробегом, а теперь приобрел новый.
Центральным событием конференции стала панельная дискуссия «Автомобильный рынок России до 2028 года», в которой были обозначены ключевые тренды и точки роста:
- молодая аудитория больше внимания уделяет не техническим характеристикам автомобиля, а удобству пользования им;
- к 2028 году продажи онлайн могут занять около 20% среди всех сделок. Уже сейчас они перешли из стадии эксперимента к реальности;
- ключ к успеху — синергия онлайна и офлайна, а также гибкость во взаимодействии с клиентом. Зависимость от устаревших операционных бизнес-моделей будет замедлять бизнес;
- доверие — новый актив: конкурентное преимущество получат продавцы с прозрачным и удобным сервисом.
