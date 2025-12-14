Автокредиты в России достигли рекордной отметки в 2,96 триллиона рублей

При этом динамика роста за текущий год демонстрирует более сдержанный темп. С начала года портфель автокредитов вырос на 355,2 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

По данным Банка России, объем автокредитования в России по итогам октября 2025 года достиг рекордной отметки в 2,96 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ банковской статистики.

На 1 ноября текущего года портфель автокредитов увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: годом ранее объем автокредитов составлял 2,6 триллиона рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом динамика роста за текущий год демонстрирует более сдержанный темп. С начала года портфель автокредитов вырос на 355,2 миллиарда рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года прирост составил 845,3 миллиарда рублей, что свидетельствует о существенном замедлении темпов роста рынка автокредитования.

Напомним, что финансирование льготного автокредитования вырастет на 40%.

Наталья Жирнова