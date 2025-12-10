В ноябре вырос ввоз японских авто в Россию, но за год поставки упали на 8%

Фото: Реальное время

В ноябре 2024 года наблюдался умеренный рост импорта легковых автомобилей с пробегом из Японии в Россию. По данным таможенной статистики, которую привел директор «Автостата» Сергей Целиков, за месяц в страну ввезли 20,4 тыс. машин — на 5% больше по сравнению с ноябрем 2023 года, когда показатель составлял 19,4 тыс. автомобилей.

Среди марок наибольшим спросом пользовались Toyota с объемом поставок 6,5 тыс. единиц, за ней следует Honda — 5,7 тыс. автомобилей. Заметную долю заняли Suzuki (1,4 тыс. шт.), Subaru (1,2 тыс. шт.) и Mazda (1 тыс. шт.). В модельном рейтинге первенствует Honda Freed: в ноябре было импортировано 1486 таких автомобилей. В пятёрку самых востребованных также вошли Honda Stepwgn (1,2 тыс.шт.), Honda Fit (1,1 тыс.шт.), Toyota Corolla (1,1 тыс. шт.) и Toyota Yaris (858 шт.).

При этом итоги одиннадцати месяцев демонстрируют отрицательную динамику. С начала 2024 года в Россию поступило чуть менее 192 тыс. подержанных легковых автомобилей из Японии. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда объем импорта достигал 209,2 тысячи машин. Таким образом, ноябрьский прирост не смог компенсировать общее снижение поставок за отчетный период. Напомним. что ноябрь 2025 года стал рекордным месяцем по альтернативному импорту автомобилей.

Наталья Жирнова