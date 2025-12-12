В «Соллерсе» спрогнозировали снижение продаж на 20%

В 2025 году компания планирует реализовать около 40 тысяч автомобилей, включая модельный ряд УАЗ и коммерческую технику под брендом Sollers

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» ожидает снижения объемов продаж в 2025 году на 20%, однако оценивает итоги года относительно позитивно — с расчетом на получение чистой прибыли. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Николай Соболев, передает «Интерфакс».

По словам Соболева, в 2025 году компания планирует реализовать около 40 тысяч автомобилей, включая модельный ряд УАЗ и коммерческую технику под брендом Sollers. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, но при этом падение продаж группы окажется ниже общего спада рынка.

В первом полугодии 2025 года выручка группы сократилась на 42,2% (до 25,5 млрд рублей), по данным отчетности по МСФО. Соболев объяснил это снижением продаж и целенаправленной оптимизацией остатков в дилерской сети: отгрузка дилерам была меньше розничных продаж. К настоящему моменту остатки в дилерской сети нормализовались, и во втором полугодии ожидается замедление темпов падения выручки по сравнению с первым полугодием.

Несмотря на продолжающееся снижение, компания сохраняет надежду завершить год с чистой прибылью. Важным фактором выступает потенциальный отложенный спрос со стороны корпоративных клиентов. Соболев отметил, что средний возраст коммерческого транспорта в России составляет 17—20 лет, что создает предпосылки для обновления парка при условии господдержки.



Ранее АвтоВАЗ скорректировал производственные планы. Если изначально компания планировала выпустить 500 тысяч автомобилей, то к 2025 году целевой показатель был пересмотрен до уровня «300 тысяч плюс‑минус 10 тысяч». При этом продажи на внутреннем рынке, как ожидается, составят 350 тысяч машин. Экспортные поставки, по словам Максима Соколова, достигнут порядка 20 тысяч единиц.

23 октября Совет Евросоюза опубликовал 19-й пакет санкций против России, в который вошли ПАО «Соллерс» и его дочернее сборочное предприятие «Соллерс Алабуга», расположенное в Татарстане и специализирующееся на коммерческом транспорте «Соллерс Карго».



Рената Валеева