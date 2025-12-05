«Я докажу, что невиновен»: суд Татарстана оставил в СИЗО начальника отдела ГАИ Бугульмы

Дело против него пока возбуждено по взятке в 35 тысяч рублей и превышению полномочий

Начальник отдела ГАИ Бугульминского района Рамиль Ибрагимов останется в СИЗО минимум до 16 января. Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил доводы защиты на его арест, сам обвиняемый заявил о применении силы к его сотрудникам, оговоре и полной невиновности, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, дело против Ибрагимова расследуют в Лениногорском отделе СК — 18 ноября его задержали по подозрению в получении взятки 35 тысяч рублей за сдачу экзамена на водительские права и в превышении полномочий, после чего горсуд отправил его под стражу.

Сегодня на заседании суда выяснилось — начальнику отдела ГАИ уже предъявлено дежурное обвинение. Причастность к преступлению он отрицает, утверждая, что стал жертвой оговора со стороны директора автошколы. Адвокат обвиняемого Руслан Абдрахманов заявил — кроме очной ставки с этим свидетелем, следствие не представило в суд никаких доказательств против его подзащитного. Зато защита успела получить результат лингвистического исследования показаний данного свидетеля, согласно которому показания он давал под давлением силовиков.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам Рамиль Ибрагимов сегодня вспоминал 20 лет своей безупречной карьеры, участие отца-офицера в боевых действиях в Афганистане, свои поездки на Кавказ в рамках контртеррористических операций и утверждал — стал жертвой оговора.

— Я не боюсь трудностей, — убеждал суд из камеры бугульминского СИЗО арестованный Рамиль Ибрагимов. — Те условия, в которые меня сейчас загнали, ничуть не сказываются на моем положении. Но на душе кошки скребут — у меня шестимесячный ребенок, жена рыдает... Я никогда не злоупотреблял своим положением... Некий гражданин Мифтахов клевещет на меня и ведет следствие по ложному пути, это подтверждают стенограмма и лингвистическая экспертиза... Я готов к честному, объективному следствию...

Начальник отдела ГАИ отметил — расследование этого дела началось еще в феврале, и за прошедшие 10 месяцев он не пытался скрыться, оказать давление на свидетелей. А при обыске в марте в его доме ничего не нашли.

— Хочу отметить — во время задержания также были угрозы и давление, однако меня спасло от участи моих подчиненных то, что мой адвокат вовремя вышел на связь с руководителем... Во время моего доставления в СК была остановка в селе, где даже связи нет — я знаю, чего они ждали... Я готов на все пойти. Я докажу, что невиновен, — завершил свое выступление Ибрагимов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Защита просила об исследовании того самого заключения лингвиста. Однако суд посчитал — оснований для этого нет. Представитель прокуратуры республики настаивала на законности решения об аресте, и Верховный суд РТ с этим согласился, лишь скорректировал в резолютивной части сроки данной меры пресечения.

По данным источников «Реального времени», расследование этого дела началось с оперативной разработки чекистов, которые установили порядка 20 человек, перечислявших деньги на банковскую карту директора одной из автошкол Лениногорска. Дела в отношении взяткодателей уже направлены в суд. Директора автошколы силовики считают посредником, полагая, что он передавал полученные средства начальнику ГАИ соседнего района. При этом дело против Ибрагимова возбуждено по одному факту.

