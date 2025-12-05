«Я докажу, что невиновен»: суд Татарстана оставил в СИЗО начальника отдела ГАИ Бугульмы
Дело против него пока возбуждено по взятке в 35 тысяч рублей и превышению полномочий
Начальник отдела ГАИ Бугульминского района Рамиль Ибрагимов останется в СИЗО минимум до 16 января. Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил доводы защиты на его арест, сам обвиняемый заявил о применении силы к его сотрудникам, оговоре и полной невиновности, передает с заседания журналист «Реального времени».
Напомним, дело против Ибрагимова расследуют в Лениногорском отделе СК — 18 ноября его задержали по подозрению в получении взятки 35 тысяч рублей за сдачу экзамена на водительские права и в превышении полномочий, после чего горсуд отправил его под стражу.
Сегодня на заседании суда выяснилось — начальнику отдела ГАИ уже предъявлено дежурное обвинение. Причастность к преступлению он отрицает, утверждая, что стал жертвой оговора со стороны директора автошколы. Адвокат обвиняемого Руслан Абдрахманов заявил — кроме очной ставки с этим свидетелем, следствие не представило в суд никаких доказательств против его подзащитного. Зато защита успела получить результат лингвистического исследования показаний данного свидетеля, согласно которому показания он давал под давлением силовиков.
Сам Рамиль Ибрагимов сегодня вспоминал 20 лет своей безупречной карьеры, участие отца-офицера в боевых действиях в Афганистане, свои поездки на Кавказ в рамках контртеррористических операций и утверждал — стал жертвой оговора.
— Я не боюсь трудностей, — убеждал суд из камеры бугульминского СИЗО арестованный Рамиль Ибрагимов. — Те условия, в которые меня сейчас загнали, ничуть не сказываются на моем положении. Но на душе кошки скребут — у меня шестимесячный ребенок, жена рыдает... Я никогда не злоупотреблял своим положением... Некий гражданин Мифтахов клевещет на меня и ведет следствие по ложному пути, это подтверждают стенограмма и лингвистическая экспертиза... Я готов к честному, объективному следствию...
Начальник отдела ГАИ отметил — расследование этого дела началось еще в феврале, и за прошедшие 10 месяцев он не пытался скрыться, оказать давление на свидетелей. А при обыске в марте в его доме ничего не нашли.
— Хочу отметить — во время задержания также были угрозы и давление, однако меня спасло от участи моих подчиненных то, что мой адвокат вовремя вышел на связь с руководителем... Во время моего доставления в СК была остановка в селе, где даже связи нет — я знаю, чего они ждали... Я готов на все пойти. Я докажу, что невиновен, — завершил свое выступление Ибрагимов.
Защита просила об исследовании того самого заключения лингвиста. Однако суд посчитал — оснований для этого нет. Представитель прокуратуры республики настаивала на законности решения об аресте, и Верховный суд РТ с этим согласился, лишь скорректировал в резолютивной части сроки данной меры пресечения.
По данным источников «Реального времени», расследование этого дела началось с оперативной разработки чекистов, которые установили порядка 20 человек, перечислявших деньги на банковскую карту директора одной из автошкол Лениногорска. Дела в отношении взяткодателей уже направлены в суд. Директора автошколы силовики считают посредником, полагая, что он передавал полученные средства начальнику ГАИ соседнего района. При этом дело против Ибрагимова возбуждено по одному факту.
