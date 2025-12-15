Wildberries хочет запустить свой сервис такси в России

По данным источников, специальное мобильное приложение уже разработано

Фото: Максим Платонов

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) рассматривает возможность запуска собственного сервиса такси на российском рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами компании. Конкретные сроки запуска пока не обозначены.

По данным собеседников, специальное мобильное приложение для такси уже разработано. До конца 2025 года RWB планирует нанимать водителей в рамках партнерской курьерской программы. Один из источников отметил, что для запуска сервиса компания может задействовать базу уже существующих платформ.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В пресс‑службе RWB подтвердили, что компания ведет тестирование проекта в Белоруссии и Узбекистане. При этом в компании подчеркивают: говорить о запуске такси в России пока преждевременно. Инициатива соответствует общей стратегии RWB по развитию экосистемного подхода, предполагающего расширение спектра услуг для пользователей.

Еще 24 февраля «Ведомости» сообщали, что Wildberries изучает возможность пилотного проекта по запуску такси в Белоруссии. В рамках подготовки компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков.



Рената Валеева