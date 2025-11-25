Финансирование льготного автокредитования вырастет на 40%

Эти меры поддержки доступны медработникам, работникам сферы образования, участникам СВО и членам их семей и инвалидам

Фото: Артем Дергунов

Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования в России на ближайшую трехлетку будет увеличен более чем на 40%, достигнув 164 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

— Мы, соответственно, предусмотрели с точки зрения мер поддержки на 2026-й год, на ближайшую трехлетку сохраняем действие этих инструментов, исходя из текущих бюджетных возможностей. С учетом поправок в законопроект о бюджете на ближайшую трехлетку, который уже на сегодняшний день принят Госдумой, в следующем году мы направим порядка 20 млрд на льготное автокредитование и 30 млрд на льготный лизинг. В общей сложности на трехлетку планируем на меры стимулирования спроса направить свыше 164 млрд рублей, — передает слова Каримова РИА «Новости».

Напомним, что госбюджет на 2026—2028 годы в первой редакции предусматривал около 115 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания скидка составляет 20%, а для жителей ДФО — 25%. Эти меры поддержки доступны медработникам, работникам сферы образования, участникам СВО и членам их семей, инвалидам, а также распространяются на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.

Еще в апреле Минпромторг хотел расширить программу для семей с детьми. По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, поручение о расширении программы дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Инициатором выступил АвтоВАЗ.

Всего Минпромторг планирует выделить дополнительно 10 млрд рублей для поддержки льготного автокредитования. Тогда Алиханов подчеркнул важность снижения ключевой ставки Центробанка для оживления автокредитования.

Рената Валеева