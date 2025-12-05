В Казани на полгода ограничат движение в сторону Борового Матюшино

Перекрытия начнут действовать уже в понедельник, 8 декабря

С 8 декабря 2025 года до 15 июля 2026 года ограничено транспортное сообщение на участке автомобильной дороги «Казань — Оренбург» («Казань — Боровое Матюшино») в Лаишевском районе Татарстана.

Причина — проведение реконструкции участка дороги, включая строительство нового путепровода над железнодорожными путями аэроэкспресса «Казань — Аэропорт».

Напомним, что в конце ноября правительство Татарстана утвердило план работ по модернизации транспортной инфраструктуры в регионе. Дорожная карта была составлена в соответствии с поручением раиса Татарстана. План включает в себя завершение строительства терминала аэропорта «Казань», ремонт взлетно-посадочной полосы в Нижнекамске и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Ранее в Казани перекрыли улицы Островского и Марджани.



Ариана Ранцева