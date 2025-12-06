В Татарстане вырос спрос на подержанные кроссоверы

Самые покупаемые модели включают Toyota RAV4, LADA 4x4 (Нива), Mazda CX-5, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Осенью 2025 года эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост доли автомобилей с пробегом класса SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) в общей структуре предложений российского рынка.

Согласно исследованию, этот показатель поднялся с 27,2 до 28,1%. Одновременно в Татарстане отмечено увеличение спроса на автомобили подобного типа на 8,3% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Наиболее востребованными в осеннем сезоне оказались автомобили брендов Toyota, Hyundai, Kia, BMW и LADA. Самые покупаемые модели: Toyota RAV4, LADA 4x4 (Нива), Mazda CX-5, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan.

Анализ показал существенный прирост интереса покупателей к автомобилям конкретных производителей. Наиболее заметный скачок продемонстрировал бренд Mazda, увеличивший долю продаж на 29,7%. За ним следуют Renault (+23,8%), Nissan (+20,5%), Mitsubishi (+20,2%) и Hyundai (+18,9%).

Среди моделей выделяются рекордсмены роста спроса: Skoda Kodiaq (+60,6%) и Renault Kaptur (+48,9%). Остальные лидеры динамики спроса — BMW X1 (+32,2%), Nissan X-Trail (+31,5%), Mazda CX-5 (+28,6%), BMW X3 (+27,4%), Toyota Land Cruiser Prado (+24,9%), Mitsubishi Outlander (+24,3%) и Renault Duster (+20,4%).

Ариана Ранцева